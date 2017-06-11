Казахстан увеличит долю возобновляемых источников в энергобалансе до 15% к 2030 г.

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АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Казахстан может увеличить долю возобновляемых источников энергии в энрегобалансе страны к 2030 году с 10% до 15%. Об этом сказал министр энергетики Канат Бозумбаев на министерской конференции по устойчивому развитию энергетики, которая проходит в Астане в рамках выставки "ЭКСПО-2017".
"По нашим планам доля альтернативных, возобновляемых источников к 2030 году должна быть 10%, к 2050 - 50%. Но мы уже сегодня думаем, что мы должны пересмотреть планы на 2030 год, и должны быть более амбициозными. Это может быть не 10%, а, как минимум, 15%", - сказал он.
Министр отметил также, что к 2030 году Казахстан планирует снизить выбросы оксида серы и других твердых вредных веществ до европейских норм.