Новак: дополнительные решения по стабилизации мирового рынка нефти пока не нужны

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Участникам Венского соглашения стран ОПЕК и вне ОПЕК нет необходимости предпринимать дополнительные меры по стабилизации международного рынка нефти, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Мы буквально недавно приняли оптимальное решение (решение о пролонгации договоренностей до апреля 2018 года - прим. ТАСС). И сейчас пересматривать или принимать какие-то новые решения у нас нет необходимости", - сказал он.

Накануне на полях выставки "ЭКСПО-2017" в Астане его саудовский коллега Халед аль-Фалех также заявил, что необходимости в новых мерах на нефтяном рынке сейчас нет.

Страны ОПЕК и 11 независимых стран экспортеров, включая Россию, заключили сделку о сокращении добычи в ноябре 2016 года. Согласно договоренностям, участники должны были снизить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября в первом полугодии 2017 года. На майской встрече в Вене участники продлили договор еще на девять месяцев, до апреля 2018 года.