Белоруссия и РФ согласовывают проект перехода на рубли при расчете за энергоресурсы

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия приступили к согласованию проекта соглашения, который предусматривает переход на российские рубли в расчетах за поставки нефти и газа. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Белоруссии Вадим Закревский в кулуарах министерской конференции по устойчивому развитию энергетики, которая проходит в Астане.

"Даты точной переговоров нет, но есть проект соглашения, в котором это будет предусматриваться (переход на расчеты в рублях - прим. ТАСС). Он сейчас проходит согласование в Российской Федерации", - сказал он.

Замминистра также выразил надежду, что сам переход может осуществиться до конца этого года.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщал, что Москва и Минск вернутся к вопросу о переходе на рубли во втором полугодии. Сообщалось, что стороны намерены разработать правила единого рынка газа к 1 января 2018 года.