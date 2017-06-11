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Белоруссия и РФ согласовывают проект перехода на рубли при расчете за энергоресурсы

Экономика и бизнес
11 июня, 14:08 UTC+3 АСТАНА 11, июня. /ТАСС

Замминистра энергетики Белоруссии выразил надежду, что переход может быть осуществлен до конца 2017 года

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© Александр Рюмин/ТАСС

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия приступили к согласованию проекта соглашения, который предусматривает переход на российские рубли в расчетах за поставки нефти и газа. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Белоруссии Вадим Закревский в кулуарах министерской конференции по устойчивому развитию энергетики, которая проходит в Астане.

"Даты точной переговоров нет, но есть проект соглашения, в котором это будет предусматриваться (переход на расчеты в рублях - прим. ТАСС). Он сейчас проходит согласование в Российской Федерации", - сказал он.

Замминистра также выразил надежду, что сам переход может осуществиться до конца этого года.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщал, что Москва и Минск вернутся к вопросу о переходе на рубли во втором полугодии. Сообщалось, что стороны намерены разработать правила единого рынка газа к 1 января 2018 года.

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