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Минэнерго Украины: Киев планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии

Экономика и бизнес
11 июня, 17:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июня. /ТАСС

По словам советника министра Максима Белявского, для этого "осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей"

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КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Киев к 2022 году планирует начать импорт газа из Норвегии, достроив к этому времени интерконнектор между Украиной и Польшей. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Прямой поток норвежского газа на Украину - теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб", - написал он в Facebook.

С ноября 2015 года Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с "Газпромом" и решила покупать газ у европейских поставщиков по реверсу. Уже в первом квартале 2016 года весь импортируемый газ приходил от них. В декабре 2016 года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что напрямую российский газ для Украины стоит дешевле на $30 за тыс. кубометров, поэтому "Нафтогаз" только во втором полугодии переплатил за тот же российский газ, но поступающий через европейских посредников, $70 млн.

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