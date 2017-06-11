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Частная компания готовится к открытию скоростного сообщения на Черноморском побережье

Экономика и бизнес
11 июня, 22:21 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, июня. /ТАСС

Гендиректор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко сообщил, что в Анапе уже создано предприятие, которое будет полностью отвечать за пассажирскую транспортировку

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СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Первая частная компания заявила о готовности открыть морскую скоростную пассажирскую линию между портами Черноморского побережья. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко.

По его словам, это компания "Черноморские скоростные линии". "Пассажирскую линию готовим. В Анапе уже создано предприятие, которое будет отвечать полностью за пассажирскую транспортировку", - сказал Тарасенко. Он отметил, что от этой и других частных компаний поступают заявки о том, что "многим интересно с Анапы прийти в Сочи, многим хочется в Ялту прийти". Изучение спроса на первых пробных рейсах покажет, будет ли пользоваться эта линия популярностью у туристов и жителей черноморских городов.

Компания "Черноморские скоростные линии" владеет портом в Анапе и осуществляет перевалку экспортных и импортных грузов, а также пассажирские перевозки. В собственности компании имеются три судна Seaflight ("Кометы") и пять пассажирских теплоходов.

С предложением создать скоростное сообщение между портами Черного и Азовского морей в свое время выступил Росморречфлот. Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее заявлял ТАСС, что говорить о скоростном сообщении между портами Черного и Азовского морей рано из-за их низкой рентабельности. При этом в Минтрансе отмечали, что будут приветствовать возможный приход компаний на эти маршруты, однако "решения о каком-то субсидировании таких перевозок, ввиду их низкой востребованности, в федеральном бюджете нет".

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