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Торгпред РФ не исключил значительного роста товарооборота с США

Экономика и бизнес
12 июня, 2:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Александр Стадник отметил, что на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме более 30% от иностранных участников были американцы

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Торговый представитель РФ в Соединенных Штатах Александр Стадник

Торговый представитель РФ в Соединенных Штатах Александр Стадник

© Антон Новодережкин/ТАСC

ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Товарооборот между Россией и США в 2017 году может значительно вырасти. Такое мнение  в беседе с журналистами выразил торговый представитель РФ в Соединенных Штатах Александр Стадник.

"Итоги уже первого квартала этого года свидетельствуют, что наш товарооборот набирает хорошие темпы роста. Темпы роста уже 30% и более по отношению к предыдущему периоду. А это дает основания полагать, что бизнес-активность повышается", - сказал он на полях страновой конференции организаций соотечественников в США, которая проходит в Российском культурном центре.

"Заглядывать в конец года сложно, конечно, но с учетом тех тенденций и отложенных ожиданий, с учетом стабилизации цен, в том числе и на товары, которые зависят от цен на нефть и газ, все-таки, результаты будут более значительными, чем по итогам прошлого года", - считает торгпред. "Мы постепенно выходим на докризисный уровень, есть основания на сегодня полагать, что показатели по итогам года будут заметно лучше", - добавил он.

Стадник также напомнил, что на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме "более 30% от иностранных участников были американцы". "Если я не ошибаюсь, было 144 американских фирм из всего 516 компаний", - уточнил он.

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