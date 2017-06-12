Киевский суд отказал минюсту Украины во взыскании более $3 млн дивидендов "Газпрома"

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева отказал государственной исполнительной службе министерства юстиции Украины во взыскании дивидендов "Газпрома" в компании "Газтранзит" за 2016 год ($3,22 млн по текущему курсу) в счет частичного погашения наложенного ранее штрафа. Об этом сказано в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений страны.

"Суд пришел к мнению, что заявление удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 года перечень акционеров "Газтранзита", которые имеют право на получение дивидендов, не определен", - сказано в документе.

Штраф и пеня

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100%-ю пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО "Газпром". В свою очередь российская компания подала жалобы в суды разных инстанций с просьбой отменить решение антимонопольного ведомства.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отказал "Газпрому" в удовлетворении кассационной жалобы по штрафу АМКУ. Компания имеет три месяца, чтобы оспорить решение этого суда в Верховном суде.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля обратился в департамент государственной исполнительной службы минюста Украины с просьбой принять меры для взыскания штрафа и пени на основании принятых ранее решений судов, в том числе путем ареста активов и запрета на их отчуждение. В заявлении указывалось, что "Газпром" является соучредителем компании "Газтранзит".

Ранее в АМКУ заявляли, что исполнительная служба открыла дело и разрешила арест активов российской компании на территории Украины.

Дивиденды

28 апреля общее собрание акционеров "Газтранзита" приняло решение направить 90% чистой прибыли за 2016 год в размере 209,066 млн гривен ($8 млн) на выплату дивидендов. "Газпрому" принадлежит 40,2174% акций компании, поэтому российской стороне подлежат выплаты в размере около $3,22 млн.