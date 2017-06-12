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Михаэль Лошеллер сменил Карл-Томаса Ноймана на посту главы Opel

Экономика и бизнес
12 июня, 16:26 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Новый руководитель автоконцерна ранее возглавлял его финансовый отдел. Прежний глава Opel останется членом правления автоконцерна до завершения сделки по продаже Opel/Vauxhall группе PSA

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БЕРЛИН, 12 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава германского автоконцерна Opel Карл-Томас Нойман ушел со своего поста. Об этом говорится в заявлении компании.

"Он останется членом правления до завершения сделки по продаже Opel/Vauxhall группе PSA", - отмечается в документе. Набсовет Opel "на своем сегодняшнем заседании единогласно избрал его преемником Михаэля Лошеллера", который до сих пор руководил финансовым отделом концерна.

"Я не сомневаюсь в том, что Opel/Vauxhall, осуществив сделку с PSA, будет еще успешнее и сильнее. Я сначала полностью сконцентрируюсь на завершении этой транзакции и затем возьму время для того, чтобы обдумать свои последующие шаги", - приводятся слова Ноймана.

В начале марта французский автомобилестроительный концерн PSA Peugeot-Citroen объявил о приобретении за €2,2 млрд европейских подразделений американского General Motors - немецкой Opel и британской Vauxhall.

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