Михаэль Лошеллер сменил Карл-Томаса Ноймана на посту главы Opel

Лесун выступит только на предварительном раунде чемпионата России по пятиборьюСпорт 12 июня, 17:07
Стоичков: Кубок конфедераций нужен сборной России, чтобы усовершенствовать игру к ЧМ-2018Спорт 12 июня, 16:46
Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре МосквыОбщество 12 июня, 16:41
Россиянин Мудров выступит на турнире по прыжкам с шестом в бельгийском Генте 17 июняСпорт 12 июня, 16:25
Христо Стоичков презентовал Детский кубок чемпионов по футболу в МосквеСпорт 12 июня, 16:18
В Уфе в День России открылся исторический парк "Россия - Моя история"Общество 12 июня, 16:14
Жители Улан-Удэ отметили День России в 30-градусную жаруОбщество 12 июня, 16:11
День России в Перми отметили карнавалом и фестивалем кузнечного мастерстваОбщество 12 июня, 15:59
Мамиашвили пригрозил перенести чемпионат России по борьбе на Северный полюсСпорт 12 июня, 15:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 12 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава германского автоконцерна Opel Карл-Томас Нойман ушел со своего поста. Об этом говорится в заявлении компании.
"Он останется членом правления до завершения сделки по продаже Opel/Vauxhall группе PSA", - отмечается в документе. Набсовет Opel "на своем сегодняшнем заседании единогласно избрал его преемником Михаэля Лошеллера", который до сих пор руководил финансовым отделом концерна.
"Я не сомневаюсь в том, что Opel/Vauxhall, осуществив сделку с PSA, будет еще успешнее и сильнее. Я сначала полностью сконцентрируюсь на завершении этой транзакции и затем возьму время для того, чтобы обдумать свои последующие шаги", - приводятся слова Ноймана.
В начале марта французский автомобилестроительный концерн PSA Peugeot-Citroen объявил о приобретении за €2,2 млрд европейских подразделений американского General Motors - немецкой Opel и британской Vauxhall.