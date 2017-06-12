Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Diddy (ранее Puff Daddy) заработал за календарный год $130 млн и по этому показателю занял первое место в мире среди других знаменитостей. Новый список самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса опубликовал сегодня влиятельный журнал Forbes.

Примерно $70 млн ему принесли продажи коллекций фирменной одежды. Остальная часть - это заработки от рекламы водки британского алкогольного гиганта Diageo и сборы от продажи билетов на концерты в рамках недавнего турне.

Второе место в списке заняла американская поп-звезда Beyonce, которая заработала $105 млн. Как отмечает журнал, это достижение является вторым по величине в творческой карьере певицы. Ее наиболее рентабельными предприятиями в этом году стали мировой тур Formation и альбом Lemonade.

Другие места достались автору произведений про юного волшебника Гарри Поттера Дж.К. Роулинг ($95 млн, третье место), канадскому певцу Дрейку, завоевавшему музыкальную премию журнала Billboard в 13 номинациях ($94 млн). Замкнул первую пятерку футболист сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду ($93 млн), который по сравнению с рейтингом прошлого года опустился на одну строку.

Совокупные заработки ста самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса за отчетный период (июнь 2016 - июнь 2017) достиг $5,15 млрд до уплаты налогов. Примерно треть фигурантов списка родились не в США. Из неамериканцев больше всего в перечне представителей Великобритании - 12 человек.