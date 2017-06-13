Венесуэла и Китай договорились вложить более $2,8 млрд в увеличение нефтедобычи

МЕХИКО, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэла и Китай решили вложить более $2,8 млрд в увеличение совместной нефтедобычи до 325 тыс. баррелей в сутки. Соответствующий инвестиционный план был подписан на заседании Смешанной комиссии высокого уровня Китай - Венесуэла в Пекине. Об этом сообщил телеканал VTV.

По словам венесуэльского вице-президента по вопросам планирования Рикардо Менендеса, это позволит совместному предприятию Petrosinovensa увеличить объем добычи нефти в районе нефтяносного пояса реки Ориноко имени Уго Чавеса до 320 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, еще одно СП Petrozumano сможет повысить объем добычи дополнительно на 15 тыс. баррелей в сутки.

Менендес добавил, что Китай и Венесуэла также договорились вложить $1,45 млрд в развитие инфраструктуры глубоководного порта Арайя в штате Сукре. Он будет использоваться для доставки нефти на международный рынок, в основном - в Азию, на судах с большой осадкой.