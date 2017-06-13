"Известия": дивидендная политика госкомпаний должна включать абсолютные показатели

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Дивидендная политика государственных компаний должна включать, помимо процентов, также абсолютные показатели выплачиваемых дивидендов, в чем особенно заинтересованы миноритарии. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
"Моя позиция заключается в том, что помимо процентов от прибыли я бы в дивидендную политику государственных компаний включал и абсолютные цифры, направляемые на выплату дивидендов, которые были бы ориентиром для акционеров и KPI (ключевыми показателями эффективности - прим. ТАСС) для менеджмента", - сказал Текслер, подчеркнув, что Минэнерго по-прежнему поддерживает индивидуальный подход к определению дивидендов госкомпаний.
Он отметил, что для упрощения бизнес-планирования перед госкомпаниями необходимо ставить долгосрочные задачи в части дивидендной политики, а одной из задач менеджмента может стать индексация выплат, там, "где позволяет ситуация". "А для миноритарных акционеров абсолютные цифры дивидендного дохода и сама доходность в процентах являются более важным параметром, чем проценты чистой прибыли", - сказал замминистра.
"Конечно, надо указывать процент, сейчас это диапазон 25-50%, но в дивидендной политике должна быть фраза "эта сумма не должна быть меньше" и указывать абсолютную цифру, которая является заданием менеджменту от акционеров, что компания должна заработать для акционеров столько-то денег", - сказал Текслер, добавив, что не встретил в правительстве оппозиции такому предложению.
В апреле правительство РФ поручило госкомпаниям инфраструктурного, нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
До 2016 г. госкомпании выплачивали дивиденды в размере 25% чистой прибыли. Однако в 2016 г. в качестве антикризисной меры было принято решение повысить планку до 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Минфин РФ предлагал установить эту норму бессрочно.