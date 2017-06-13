ГЛК "Холдоми" после модернизации в составе ТОР сможет принимать до 240 тысяч туристов

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 13 июня. /ТАСС/. Горно-лыжный комплекс (ГЛК) "Холдоми" после модернизации в составе территории опережающего развития "Комсомольск" сможет принимать до 240 тысяч туристов за сезон. Инфраструктурные объекты в площадке ТОР необходимо начать строить в 2018 году, сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
"За год-за два на "Холдоми" уже многое сделано. Параметры, которые задаются, соответствуют мировым. Предполагается в результате реализации проектов, заявленных в ТОР, 40 тысяч посещений, которые сегодня есть в сезон, довести до 240. Это большая работа, это большие вложения", - сказал Шпорт, подводя итоги совещания по развитию площадки "Холдоми" в ТОР "Комсомольск", которое в понедельник вечером состоялось в ГЛК.
По словам главы региона, краевым властям необходимо помочь "честным инвесторам, инициативным людям" оперативно решить вопросы. "Помочь надо с землей, дорогу надо сделать, электрификация нужна. Из объема работ - две трети бумажные работы, бюрократические процедуры, одна треть физические работы", - добавил он.
Губернатор уточнил, что намечено провести ряд совещаний с участием федеральных компаний и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, чтобы сдвинуть сроки начала работ по строительству инфраструктуры с 2019 года на 2018.
Бюджетные инвестиции в инфраструктуру площадки ТОР составят 205,67 млн рублей. Предполагается строительство ЛЭП, газопровода и водопровода, автомобильной дороги с парковочной зоной.
ГЛК "Холдоми" создан в 2004 году, это один из крупнейших горнолыжных комплексов на Дальнем Востоке. Комплекс входит в состав туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", 12 мая 2017 года постановлением правительства включен в состав ТОР "Комсомольск". На площадке зарегистрировано два резидента ТОР - компании "ГЛК Холдоми" и "Экстрим сервис", заявка компании "Флагман" на рассмотрения в Корпорации развития Дальнего Востока. Объем заявленных инвестиций - 841,9 млн рублей(собственные средства инвесторов).
Срок реализации проектов - до 2019 года, планируется создать 148 рабочих мест. Налоговые поступления и платежи во внебюджетные фонды за 10 лет составят 461,7 млн руб. Планируется строительство спортивного, водно- оздоровительного и гостиничных комплексов, 22 новых горнолыжных трасс протяженностью 41 км, создание собственной жилой инфраструктуры (300 человек в гостинице повышенной комфортности, комфортабельных коттеджах и гостинице эконом-класса).
Спортивная инфраструктура ГЛК будет использоваться в качестве дальневосточной тренировочной базы национальной сборной по горным лыжам и сноубордингу в преддверии Зимних Олимпийских игр в Корее в 2018 году и Китае в 2022 году.