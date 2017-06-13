Японская бизнес-миссия в сфере услуг впервые посетит Дальний Восток

Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС СШАМеждународная панорама 13 июня, 3:51
Глава Пентагона: Катар двигается в правильном направленииМеждународная панорама 13 июня, 3:23
СМИ: теракт в Манчестере планировался с декабря 2016 годаМеждународная панорама 13 июня, 2:42
Путин: фильм Кубрика о противостоянии США и СССР предупреждает о реальных опасностяхКультура 13 июня, 2:30
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерейОбщество 13 июня, 2:13
Американский военачальник назвал РФ, Китай и Иран в числе ключевых вызовов для армии СШАМеждународная панорама 13 июня, 2:11
Путин: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других странПолитика 13 июня, 2:03
CNN: бывший американский баскетболист Деннис Родман вскоре вновь посетит КНДРСпорт 13 июня, 1:49
СМИ: сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана в октябреСпорт 13 июня, 1:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) впервые организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию, на Дальний Восток. Представители 22 японских компаний 14-17 июня посетят в Хабаровске и Владивостоке торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов, и проведут ряд деловых встреч, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"Японские предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов. Планируется провести ряд встреч с представителями японских предприятий, которые уже осуществляют свою деятельность на территории России, и локальными партнерами в рамках поддержки продвижения японских предприятий сферы услуг (ресторанный бизнес, дистрибьюция, ритейл, салоны красоты, образовательные услуги) на рынки Дальнего Востока. <...> JETRO организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию впервые", - говорится в сообщении.
Визит японской бизнес-миссии состоится в рамках подписанного в декабре прошлого года между Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и JETRO меморандума о сотрудничестве, который подразумевает помощь японским компаниям малого и среднего бизнеса в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и взаимное продвижение товаров на рынке двух стран.