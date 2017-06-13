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Японская бизнес-миссия в сфере услуг впервые посетит Дальний Восток

Экономика и бизнес
13 июня, 2:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) впервые организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию, на Дальний Восток. Представители 22 японских компаний 14-17 июня посетят в Хабаровске и Владивостоке торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов, и проведут ряд деловых встреч, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

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"Японские предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов. Планируется провести ряд встреч с представителями японских предприятий, которые уже осуществляют свою деятельность на территории России, и локальными партнерами в рамках поддержки продвижения японских предприятий сферы услуг (ресторанный бизнес, дистрибьюция, ритейл, салоны красоты, образовательные услуги) на рынки Дальнего Востока. <...> JETRO организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию впервые", - говорится в сообщении.

Визит японской бизнес-миссии состоится в рамках подписанного в декабре прошлого года между Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и JETRO меморандума о сотрудничестве, который подразумевает помощь японским компаниям малого и среднего бизнеса в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и взаимное продвижение товаров на рынке двух стран.

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