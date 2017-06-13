Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": РЭЦ запустит программу субсидирования ставок по экспортному кредитованию

Экономика и бизнес
13 июня, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Субсидия позволит снизить ставки на 3% в валюте и на 4% в рублях с максимальным сроком кредита в три года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует в июле запустить программу субсидирования процентных ставок коммерческим банкам по экспортному кредитованию. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщили в центре.

"Это позволит финансировать экспорт по более льготным ставкам напрямую из бюджета и мотивировать банки финансировать экспорт. При прочих равных (условиях), финансируя одну и ту же компанию на поддержку экспорта и не на поддержку экспорта, в первом случае они получают более льготное финансирование", - рассказал изданию управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу РЭЦ Никита Гусаков.

В центре отметили, что соответствующие постановление правительства уже подписано, а сейчас готовится соглашение с Минэкономразвития. На реализацию программы, в которой смогут участвовать банки с капиталом более 25 млрд рублей, из бюджета будет выделено около 3,3 млрд рублей. Субсидия позволит снизить ставки на 3% в валюте и на 4% в рублях с максимальным сроком кредита в три года.

"Фактическая компенсация будет происходить уже по факту уплаты процентов: то есть когда банк получил проценты, он дает нам подтверждающие документы, мы ему перечисляем средства, поэтому на самом деле фактическое расходование средств в этом году будет существенно меньше", - отметил Гусаков, добавив, что кредитование по программе будет востребовано в первую очередь при экспорте в развивающиеся страны.

Сегодня банки получают возможность рефинансирования кредитных ставок в ЦБ по ставке 6,5% годовых. Тем не менее, по мнению Гусакова, ставки остаются высокими на внутреннем рынке по сравнению с европейскими или китайскими банками. Так, российские банки без дополнительной поддержки могут дать кредит только под 5-6%, тогда как китайские - под 2,5%-3%, отметил он.

Российский экспортный центр (РЭЦ) - организация, созданная в качестве специализированной площадки, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, занятыми внешнеэкономической деятельностью. Согласно утвержденной в мае стратегии развития РЭЦ до 2019 года, объем экспорта, поддержанного с участием центра, должен к 2019 году составить 84,7 млрд долларов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
2
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14 человек
3
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
6
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
7
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
Темы дня
Загрузка...
Реклама