"Ъ": РЭЦ запустит программу субсидирования ставок по экспортному кредитованию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует в июле запустить программу субсидирования процентных ставок коммерческим банкам по экспортному кредитованию. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщили в центре.

"Это позволит финансировать экспорт по более льготным ставкам напрямую из бюджета и мотивировать банки финансировать экспорт. При прочих равных (условиях), финансируя одну и ту же компанию на поддержку экспорта и не на поддержку экспорта, в первом случае они получают более льготное финансирование", - рассказал изданию управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу РЭЦ Никита Гусаков.

В центре отметили, что соответствующие постановление правительства уже подписано, а сейчас готовится соглашение с Минэкономразвития. На реализацию программы, в которой смогут участвовать банки с капиталом более 25 млрд рублей, из бюджета будет выделено около 3,3 млрд рублей. Субсидия позволит снизить ставки на 3% в валюте и на 4% в рублях с максимальным сроком кредита в три года.

"Фактическая компенсация будет происходить уже по факту уплаты процентов: то есть когда банк получил проценты, он дает нам подтверждающие документы, мы ему перечисляем средства, поэтому на самом деле фактическое расходование средств в этом году будет существенно меньше", - отметил Гусаков, добавив, что кредитование по программе будет востребовано в первую очередь при экспорте в развивающиеся страны.

Сегодня банки получают возможность рефинансирования кредитных ставок в ЦБ по ставке 6,5% годовых. Тем не менее, по мнению Гусакова, ставки остаются высокими на внутреннем рынке по сравнению с европейскими или китайскими банками. Так, российские банки без дополнительной поддержки могут дать кредит только под 5-6%, тогда как китайские - под 2,5%-3%, отметил он.

Российский экспортный центр (РЭЦ) - организация, созданная в качестве специализированной площадки, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, занятыми внешнеэкономической деятельностью. Согласно утвержденной в мае стратегии развития РЭЦ до 2019 года, объем экспорта, поддержанного с участием центра, должен к 2019 году составить 84,7 млрд долларов.