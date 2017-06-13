СМИ: КНР рассчитывает на участие Сингапура в проекте "Один пояс - один путь"

СИНГАПУР, 13 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Китай заинтересован в участии Сингапура в инициативе "Один пояс - один путь" и рассчитывает, что благодаря своему стратегическому положению город-государство будет играть в проекте важную роль. Как пишет газета The Straits Times, такую позицию озвучил глава МИД КНР Ван И на состоявшихся в понедельник в Пекине переговорах с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном.

По его словам, "в Китае приветствуют поддержку и участие Сингапура в торговом проекте", который соединит Китай с Центральной Азией, Европой, а также Юго-Восточной Азией. "Совместная реализация данной инициативы станет центральным моментом двусторонних отношений", - подчеркнул глава МИД.

Предложения Пекина

Ван И выступил с несколькими предложениями по взаимодействию с Сингапуром в рамках "Одного пояса - одного пути". В частности, речь идет о расширении финансового сотрудничества для того, чтобы город-государство как один из финансовых региональных центров сумел привлекать дополнительные инвестиции на проекты данной инициативы. Кроме того, Пекин и Сингапур намерены сотрудничать в переносе технологий на рынки стран Южной и Юго-Восточной Азии.

Важность "пояса" для Сингапура

Сингапур является крупнейшим иностранным инвестором в экономику Китая, одновременно КНР - главный торговый партнер для республики. Однако за последние несколько месяцев отношения между странами резко охладели. Причиной послужила позиция Сингапура по территориальным спорам в Южно-Китайском море, в том числе отсутствие поддержки действиям Пекина. Кроме того, в Китае выражают недовольство усиливающимся проамериканским курсом в Сингапуре.

Знаковым моментом охлаждения отношений стало неучастие премьер-министра Ли Сянь Луна в недавнем форуме в Пекине "Один пояс - один путь", который посетили десятки зарубежных лидеров. Более того, республика стала одной из немногих стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая была представлена не первым лицом. В Сингапуре объяснили, что китайская сторона решила не приглашать главу правительства на этот саммит.

Тем временем китайская газета Global Times в понедельник в авторской статье отметила, что "Сингапур по-прежнему не может отказаться от политики заигрывания, с трудом балансируя между США и растущей мощью КНР".