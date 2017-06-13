Новый морской вокзал в столице Камчатки примет первых туристов в конце июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый морской вокзал Петропавловска-Камчатского примет первый круизный лайнер с туристами в конце июня. Об этом заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В течение недели будет сдан в эксплуатацию пятый причал морвокзала. Его капитальный ремонт практически завершен, идет укладка последнего слоя асфальта. К приходу первого парохода 26 июня причал будет готов", - сообщил Юрий Зубарь.

Пассажиры судна "Профессор Хромов" будут первыми туристами, которые пройдут через новый пункт пропуска через государственную границу, оборудованный в здании морвокзала. Ожидается, что у причала лайнер простоит двое суток и отправится дальше к берегам Чукотки и Аляски. В настоящее время на территории морвокзала завершаются работы по благоустройству привокзальной площади - идет асфальтирование проезда, обустройство парковочной зон и "зеленой" зоны.

"Территория площади морвокзала должна развиваться в единой концепции с территорией бывшего завода "Фреза", на которой в будущем будут располагаться яхтенный клуб, гостиница и другие объекты туристической инфраструктуры. Площадки должны быть оформлены в определенном стиле. Это перспективный проект, которой предстоит воплотить в жизнь. В этом году мы выполним временный вариант благоустройства. План первоочередных работ сформирован и находится в активном исполнении", - сказал Зубарь.

Ранее ТАСС сообщал, что строительство здания морвокзала выполнено в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Стоимость работ составила 532,9 млн рублей. Здание площадью более 8 тыс. квадратных метров рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала оборудованы зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, а также пункт пропуска через государственную границу РФ.

Строительство здания было завершено в декабре 2016 года, но в эксплуатацию будет пущено только в конце июня 2017 года, так как для его полноценной работы необходима была полная реконструкция причальных стенок, которая теперь тоже завершена.