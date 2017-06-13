"Ъ": Минфин предлагает повысить НДПИ для "Газпрома", что принесет бюджету 30 млрд руб.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минфин предлагает повысить для "Газпрома" налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в четвертом квартале этого года. Это даст бюджету примерно 30 млрд руб., пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Это предложено сделать за счет увеличения коэффициента в формуле расчета НДПИ на газ для "Газпрома" с 1,7969 до 2,2738 в октябре-декабре", - отмечает издание.

Такую меру источники "Коммерсанта" объясняют тем, что "Газпром" одобрил более низкие дивиденды за 2016 год, чем ожидалось.

В Минфине и "Газпроме" отказались от комментариев изданию.

Как сообщалось ранее, "Газпром" может выплатить дивиденды за 2016 г. из расчета 8,04 руб. на акцию или 20% от прибыли по МСФО. При этом Минфин заложил в бюджет этого года дивиденды "Газпрома" в размере 18,86 руб. на акцию, или 446 млрд руб., но в итоге монополия выплатит только 190 млрд руб.