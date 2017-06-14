Сундук для зерна: как регионам хранить рекордный урожай

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более половины элеваторов для хранения зерна в России требуют замены или модернизации. По данным Российского зернового союза, из-за нехватки элеваторных мощностей и их катастрофического устаревания, аграрии ежегодно теряют не менее 10% своего урожая. Тем не менее программы господдержки, необходимой для обеспечения хозяйств собственными элеваторами, до сих пор нет. Проблема усугубляется тем, что в настоящее время большая часть лучших зернохранилищ Сибири и Поволжья заняты интервенционным зерном прошлого урожая, и аграрии опасаются, что под новый урожай мощностей может не хватить. О том, как решают эти проблемы в регионах и для кого строительство новых элеваторов выгодно, несмотря на их высокую себестоимость, в материале ТАСС.

Строительство элеваторов нуждается в господдержке

С учетом высоких урожаев последних лет и обветшания старых хранилищ, спрос на мощности хранения зерна в России сильно вырос. "Зернохранилища России могут принять более 120 млн тонн зерна, при этом на элеваторы приходится лишь треть объема - 43 млн тонн, из которых более половины не соответствует нормативным требованиям", - сообщил ТАСС председатель Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

В Минсельхозе Татарстана отметили, что более 75% действующих элеваторов региона построены в 1950-1960-е годы, им нужна модернизация. По данным Минсельхоза Омской области, регион остро нуждается в строительстве хотя бы трех линейных элеваторов мощностью по 100 тыс. тонн каждый.

В Краснодарском крае, где традиционно собирают самые высокие урожаи, в текущем году планируют обновить основные фонды зернохранилища и начать строительство новых. "На эти цели из бюджета региона выделено порядка 4 млрд рублей", - уточнил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

Однако Кубань - скорее, исключение. В большинстве регионов власти не спешат инвестировать в эту отрасль, потому что строить элеваторы - дорого, а окупаются они очень долго. В строительство элеваторов вкладывается пока только крупный агробизнес, мелким и средним производителям такие вложения не под силу.

Как отметили в одном из крупнейших концернов Татарстана - "Агросила", для того, чтобы элеваторное хозяйство развивалось, нужны стимулирующие меры. Такими мерами могут стать расширение существующих программ государственной поддержки, в частности, компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию зернохранилищ, предоставление льготных кредитов, а также компенсации затрат на приобретение оборудования, в том числе в лизинг.

Аграрии строят сами

В "Агросиле" отметили, что строить новые или модернизировать старые элеваторы выгодно тем крупным компаниям, которые рассматривают элеватор как одно из звеньев во всей производственной цепочке: производство - хранение - переработка. По такому пути пошли крупнейшие предприятия Новосибирской области - "Русское поле" и "Сибирская нива", построив в 2016 году элеваторы мощностью 50 и 20 тыс. тонн соответственно. Однако, для того, чтобы полностью обеспечить регион современными зернохранилищами, необходимо построить еще десять подобных элеваторов.

Однако пока, по мнению Злочевского, строительство новых зернохранилищ - это поддерживающая мера. Ежегодно старые элеваторы выходят из строя, а большинство оставшихся непригодны для качественного хранения зерна, и без поддержки государства эта проблема вряд ли разрешится в ближайшее время.

Беспроблемные регионы

В то же время есть регионы, где проблем с хранением зерна не существует. Это касается Алтайского края, где по словам губернатора Александра Карлина, даже если урожай этого года в регионе превысит в полтора раза прошлогодний (5,1 млн тонн - прим. ТАСС), зерно не останется без хранилищ. Ежегодно аграрии строят здесь 15-20 элеваторов мощностью около 15 тыс. тонн.

Аналогичная ситуация в Волгоградской области, где, по данным комитета сельского хозяйства, потребность в элеваторах полностью закрыта, однако в 2017 году планируется ввести еще 44 зернохранилища, чтобы были "с запасом".

Экспорт снизит нагрузку на элеваторы

Снизить нагрузку на элеваторы, безусловно, помог бы экспорт. По данным Минсельхоза РФ, экспортный потенциал российского зерна составляет около 40 млн тонн. В зерновых регионах России реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе с участием иностранного капитала. Так, в Азовском районе Ростовской области в начале мая открылся зерновой терминал голландской компании "Луис Дрейфус Коммодитиз Восток", который сможет переваливать до 1,2 млн тонн зерновых. В Ставрополье в настоящее время рассматривается проект "Объединенной зерновой компании" по созданию в Буденновске зернового грузоформирующего узла для осуществления маршрутных железнодорожных отправок в порты, ориентируется на внешние рынки и Калининградская область.

И все же надеяться, что экспорт решит полностью проблему с хранением зерна, нельзя. По данным логистической компании "Глогос проект", в Приволжском федеральном округе экспортеры зерновых несут убытки из-за низких цен, установленных Ираном на импорт зерна. Поэтому некоторые грузовладельцы пытаются переориентироваться на внутренний спрос: предложения отечественных перерабатывающих предприятий в контексте укрепляющегося рубля выглядят сейчас более привлекательными, чем по экспорту.

Интервенционное зерно: проблема или гарантия безопасности

Проблемой становится и прошлогодний урожай, который из ряда хранилищ никуда не делся. "В Сибири на элеваторах до сих пор хранится большое количество зерна интервенционного фонда прошлогоднего урожая, эта же проблема касается и Поволжья - правда, несколько в меньшей степени", - сказал Злочевский.

По данным региональных минсельхозов, в настоящее время на элеваторах Сибири скопилось более 1,5 млн тонн зерна интервенционного фонда. В отношении к хранению интервенционного зерна регионы поделились на два лагеря: те, кто предпочитает придержать зерно как "подушку безопасности" на случай неурожая и те, кто предпочитает избавиться от него как можно скорее. К первым относится Новосибирская область, где холодный май с заморозками и 12% погибших озимых внушают аграриям опасения.

В Минсельхозе Омской области, напротив, говорят о необходимости отгрузки зерна интервенционного фонда с элеваторов как можно скорее: регион уже озвучил виды на урожай - около 4 млн тонн, а мощности позволяют хранить лишь 2,24 млн тонн зерновых, в элеваторах сейчас хранится 468 тыс. тонн интервенционного зерна.

Как сообщил ТАСС министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в кулуарах форума "Сочи-2016", в России в 2017 году может сохранить урожай зерна на уровне текущего года - 113-116 млн тонн. Это значит, что уже сейчас российские аграрии думают о том, в каком сундуке они будут хранить урожай и вместит ли он вообще обильный урожай. Сельхозпроизводители надеются на помощь государства.