ЕРП за три года доставит для нефтяников на север Красноярского края 600 тыс. тонн грузов

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. АО "Енисейское речное пароходство" перевезет на Ванорское и Сузунское нефтегазовые месторождения (осваивает дочерняя компания "Роснефти" - "РН-Ванкор") на севере Красноярского края около 600 тыс. тонн грузов в 2017-2019 гг, сообщили в пресс-службе компании.

"ООО "РН-Ванкор" заключило с АО "ЕРП" договоры на перевозку грузов для нужд Ванкорского и Сузунского месторождений на три года. Всего за период 2017-2019 гг. пароходство перевезет около 600 тыс. тонн, в том числе 68,7 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, около 300 тыс. тонн инертных материалов и свыше 230 тыс. тонн генеральных грузов", - сказали в компании.

В этом году 119 судов уже зашли на реку Большая Хета. Они доставят на месторождения около 250 тыс. тонн грузов, из них на Ванкор будет доставлено 160 тыс. тонн, на Сузунское месторождение - 88 тыс. тонн.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - ГМК "Норильский никель".