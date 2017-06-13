Курс доллара на Московской бирже опустился на 14 копеек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 56,89 рубля. Евро снизился на 13 копеек и составил 63,73 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 1869,92 пункта. Индекс РТС опустился на 0,8% и составил 1032,98 пункта.