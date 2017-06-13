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Премьеры РФ и Белоруссии на заседании Совмина обсудят вопросы энергетики

Экономика и бизнес
13 июня, 11:33 UTC+3

На встрече "будут рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по основным видам продукции, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на текущий год"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков проведут 16 июня в Санкт-Петербурге заседание Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В ходе заседания "будут рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по основным видам продукции, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на текущий год", отметили в пресс-службе.

В целом же, "в повестке дня заседания - 19 вопросов, касающихся взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других областях", сообщили в кабмине. "Особое внимание будет уделено перспективам развития машиностроительного комплекса Союзного государства и сотрудничества в агропромышленной сфере", - подчеркнули в пресс-службе.

"Планируется утверждение Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на 2017-2020 годы. Будет обсуждаться ход реализации совместных программ, финансируемых за счет бюджета Союзного государства", - сообщили в правительстве РФ.

"На полях" заседания Медведев и Кобяков проведут отдельную двустороннюю встречу.

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