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"Роснано" намерено продать свою долю в СП с ЧТПЗ по цене не ниже 4,72 млрд руб.

Экономика и бизнес
13 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Покупатель будет определен по итогам открытого конкурса

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Роснано" намерено продать 49,89-процентную долю в компании "Этерно" - совместном предприятии (СП) с "Челябинским трубопрокатным заводом" (ЧТПЗ). Минимальная цена пакета составляет 4,72 млрд руб., говорится в пресс-релизе холдинга.

Покупатель будет определен по итогам открытого конкурса. Как ожидается, предварительные итоги будут подведены до 7 июля 2017 г.

"Основным критерием при выборе победителя будет являться предложенная цена за пакет принадлежащих "Роснано" акций. Также будет учитываться способность покупателя успешно развивать проект во взаимодействии с другими акционерами", - отмечается в сообщении.

"Этерно" - проект по выпуску соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов. Завод планирует ежегодно выпускать до 150 единиц новой продукции под стратегические проекты, такие как вторая нитка продуктопровода "Новый Уренгой - Сургут", газопровод "Северный поток - 2", проекты по обеспечению ремонтно-эксплуатационных нужд "Газпрома", "Роснефти" и нефтегазовых компаний стран СНГ.

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