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"Согаз" застрахует запуски межконтинентальных баллистических ракет на 900 млн руб.

Экономика и бизнес
13 июня, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Страховка распространяется на пуски межконтинентальных баллистических ракет в 2017-2018 годах

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Согаз" признана победителем открытого конкурса Минобороны РФ на право страхования ответственности при пусках межконтинентальных баллистических ракет, сообщает пресс-служба страховщика. Совокупная страховая сумма составит 900 млн руб.

Страховка распространяется на пуски межконтинентальных баллистических ракет в 2017-2018 годах.

Страховка покрывает риски причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, в том числе окружающей среде при пуске ракеты, ее составными частями или фрагментами на суше, море, в воздушном или космическом пространстве, в том числе на полигоне и в штатных районах падения отделяющихся частей ракеты, отмечается в сообщении компании.

"Согаз" - крупнейшая страховая компания в РФ, сборы в 2016 году составили 142,8 млрд руб.

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