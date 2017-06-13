Минкавказ: регионы должны принять законы о введении курортного сбора до 1 ноября 2017 г.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти регионов, участвующих в эксперименте по введению курортного сбора, должны до 1 ноября 2017 года принять законы о внедрении дополнительной пошлины с туристов. Об этом сообщил во вторник Кирилл Жариков, исполняющий обязанности директора департамента правовой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа, которое ранее подготовило законопроект о введении курортного сбора.

"Законы субъектов РФ о введение курортного сбора должны быть опубликованы не позднее 1 ноября 2017 года", - сказал Жариков, выступая на круглом столе в Госдуме "Законодательное обеспечение реализации поручений президента РФ, направленных на развитие туризма". Он добавил, что в течение 60 дней после принятия закона будут разработаны показатели оценки эффективности эксперимента.

Законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 28 апреля был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Госдуму. Перечисленные регионы готовят нормативные документы и прорабатывают механизмы создания фондов развития курортной инфраструктуры, где будут аккумулироваться собранные средства. Рекомендованный в законопроекте размер сбора - 100 рублей. Планируется, что собранные средства будут направляться через бюджетные фонды на ремонт и модернизацию объектов курортной инфраструктуры.