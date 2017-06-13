Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкавказ: регионы должны принять законы о введении курортного сбора до 1 ноября 2017 г.

Экономика и бизнес
13 июня, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В течение 60 дней после принятия закона будут разработаны показатели оценки эффективности эксперимента, отметил Кирилл Жариков, и.о. директора департамента правовой работы Минкавказа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти регионов, участвующих в эксперименте по введению курортного сбора, должны до 1 ноября 2017 года принять законы о внедрении дополнительной пошлины с туристов. Об этом сообщил во вторник Кирилл Жариков, исполняющий обязанности директора департамента правовой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа, которое ранее подготовило законопроект о введении курортного сбора.

"Законы субъектов РФ о введение курортного сбора должны быть опубликованы не позднее 1 ноября 2017 года", - сказал Жариков, выступая на круглом столе в Госдуме "Законодательное обеспечение реализации поручений президента РФ, направленных на развитие туризма". Он добавил, что в течение 60 дней после принятия закона будут разработаны показатели оценки эффективности эксперимента.

Законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 28 апреля был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Госдуму. Перечисленные регионы готовят нормативные документы и прорабатывают механизмы создания фондов развития курортной инфраструктуры, где будут аккумулироваться собранные средства. Рекомендованный в законопроекте размер сбора - 100 рублей. Планируется, что собранные средства будут направляться через бюджетные фонды на ремонт и модернизацию объектов курортной инфраструктуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
2
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
3
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
4
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
7
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
Темы дня
Загрузка...
Реклама