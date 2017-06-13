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Лукашенко предлагает Сбербанку расширить поле деятельности на белорусском рынке

Экономика и бизнес
13 июня, 13:39 UTC+3 МИНСК МИНСК 13, июня. /ТАСС

Глава банка Герман Греф в свою очередь поблагодарил президента Белоруссии за конструктивное отношение

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Сбербанку следует расширить поле деятельности на рынке Белоруссии. Об этом заявил на встрече с главой крупнейшей российской финансовой организации Германом Грефом белорусский президент Александр Лукашенко.

"Сбербанк России - активный участник нашего рынка. Думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку будем это делать", - приводит с слова Лукашенко его пресс-служба. "Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня есть в нашем сотрудничестве", - сказал белорусский президент.

В свою очередь Герман Греф поблагодарил Александра Лукашенко за конструктивное отношение. "Сбербанк в Белоруссии - очень крупный игрок на рынке. И все эти годы, начиная с 2014, мы в непростые времена увеличивали свой портфель, - напомнил глава Сбербанка. - Сейчас ситуация уже куда более стабильная, считаю, что этот год мы закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016 годы".

Греф отметил, что со следующего года Сбербанк должен "выходить на устойчивую прибыль". "В целом ситуация под контролем", - сказал он.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Лукашенко, Александр Григорьевич
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