Казахстан ратифицировал протокол с РФ об отмене проверки транзитных поездов

АСТАНА, 13 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о поправках в Соглашение между правительствами Казахстана и России об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

Ратификация документа позволит жителям приграничных областей Казахстана без проведения пограничного контроля проезжать транзитом по территории России. Как ранее сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, "протоколом предусматривается порядок пропуска через государственную границу пассажирских и грузовых поездов, следующих без остановки по железнодорожным участкам, переданным в управление сторонам". Безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб. Таким образом, ратификация документа максимально упростит транзитные поездки для пассажиров обеих стран.

В рамках этого соглашения Казахстан планирует в ближайшие месяцы запустить два скоростных поезда Астана - Уральск и Алматы - Уральск. "У нас ходят в этом направлении поезда, они не скоростные, с остановкой через станцию Илецк. Время в пути из Астаны до Уральска составляет 36 часов, после запуска новых поездов время в пути сократится почти на 13-14 часов", - ранее пояснил Касымбек, представляя законопроект в Мажилисе (нижней палате) парламента.

Протокол также устанавливает порядок открытия и закрытия станций на участках железных дорог, принадлежащих одному государству, но расположенных на территории другого.