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Товарооборот Ямала вырос в три раза из-за подготовки к введению завода "Ямал СПГ"

Экономика и бизнес
13 июня, 15:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

По данным таможни, увеличение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено ростом объемов импорта оборудования из Бельгии и Китая

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за 5 месяцев 2017 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина - активная работа морского порта и самого северного аэропорта Сабетта, где в конце года должен заработать завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ", сообщили в пресс-службе региональной таможни.

"Внешнеторговый оборот ЯНАО за пять месяцев 2017 года составил $1,7 млрд: импорт занимает 95% - это $1,6 млрд. Грузооборот составил 308,3 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился в три раза", - сказали там.

По данным таможни, увеличение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено ростом объемов импорта оборудования из Бельгии в 16,4 раза, из Китая в 4,4 раза. "Рост показателей связан с совершением таможенных операций в морском и воздушном пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в поселке Сабетта", - уточнили в пресс-службе. Ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Ямало-Ненецкой таможни занимают: Китай, Бельгия, Индонезия, Польша.

По данным таможни, с начала 2017 года в Сабетту уже оформлено 31 прибытие международных авиарейсов из Франции, Германии, Бельгии, Сингапура, Китая, Шотландии и Южной Кореи, что связано с необходимостью ввода в эксплуатацию и запуска первой очереди завода СПГ уже в IV квартале 2017 года. Для сравнения, за весь 2016 год прибыло 11 международных авиарейсов.

Также за первый квартал в морском порту Сабетта оформлено 17 международных заходов судов по Северному морскому пути. 28 марта в морской порт Сабетта впервые в мире прибыл танкер-газовоз ледового класса Christophe de Margerie, заправленный тестовым объемом сжиженного природного газа, это первый из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод планируется запустить в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема добычи СПГ. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).

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