Российские производители электроники объединились в ассоциацию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Крупные частные игроки российской электронной отрасли учредили Ассоциацию разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), которая займется развитием отрасли и диалогом с государством. Об этом на конференции в ТАСС сообщил исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

Ассоциация учреждена компаниями GS Group, "Зелакс", АТОЛ, "Завод Эталон" и "Связь инжиниринг". Еще более 30 предприятий заявили о готовности присоединиться к ней, отметил Покровский.

По данным АРПЭ, всего в России в отрасли электронной промышленности работает более 3 тыс. компаний (разработчики и производители), около 500 из них контролирует государство, остальные - частные. Годовой объем продаж электронной аппаратуры ассоциация оценивает в 10 млрд долларов.

Задачами созданной ассоциации будут оценка и анализ ситуации в отрасли, поиск приоритетных направлений развития, согласование крупных проектов и планов, поиск и предоставление возможностей для компаний электронной отрасли, а также разработка предложений по регулированию рынка и снижению административных барьеров.

"Мы рассчитываем, что станем влиятельным лоббистом в части представления интересов отрасли", - заявил Покровский.