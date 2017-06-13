Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские производители электроники объединились в ассоциацию

Экономика и бизнес
13 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ассоциация разработчиков и производителей электроники займется развитием отрасли и диалогом с государством

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Крупные частные игроки российской электронной отрасли учредили Ассоциацию разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), которая займется развитием отрасли и диалогом с государством. Об этом на конференции в ТАСС сообщил исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

Ассоциация учреждена компаниями GS Group, "Зелакс", АТОЛ, "Завод Эталон" и "Связь инжиниринг". Еще более 30 предприятий заявили о готовности присоединиться к ней, отметил Покровский.

По данным АРПЭ, всего в России в отрасли электронной промышленности работает более 3 тыс. компаний (разработчики и производители), около 500 из них контролирует государство, остальные - частные. Годовой объем продаж электронной аппаратуры ассоциация оценивает в 10 млрд долларов.

Задачами созданной ассоциации будут оценка и анализ ситуации в отрасли, поиск приоритетных направлений развития, согласование крупных проектов и планов, поиск и предоставление возможностей для компаний электронной отрасли, а также разработка предложений по регулированию рынка и снижению административных барьеров.

"Мы рассчитываем, что станем влиятельным лоббистом в части представления интересов отрасли", - заявил Покровский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождей и гроз
3
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
4
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
5
Черные аисты вернулись в Подмосковье после векового отсутствия
6
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
7
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
Темы дня
Загрузка...
Реклама