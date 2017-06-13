S&P понизило рейтинг "Росгосстраха" до "B" с возможностью дальнейшего понижения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг "Росгосстраха" до "B" с "B+", оставив рейтинг на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения, говорится в пресс-релизе S&P.

"Снижение рейтинга основывается на нашей точке зрения, что конкурентные позиции и достаточность капитала компании находятся под давлением на фоне плохих операционных результатов в 2016 году и в первом квартале 2017 года", - отмечается в сообщении.

Убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 году вырос в 6,6 раза по сравнению с 2015 годом - до 33,3 млрд рублей. В связи с высокой убыточностью от страхования по ОСАГО ООО "РГС холдинг" (владеет 31,7% "Росгосстраха" ) приняло решение безвозмездно вложить в имущество страховщика 30 млрд рублей.