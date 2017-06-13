Вологодский завод "Швабе" наладил экспорт охотничьих прицелов в Аргентину

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ, холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех) впервые экспортировал в Аргентину охотничьи прицелы Pilad. В пробную партию вошло более 10 единиц техники, сообщили в пресс-службе компании.

"Ранее ВОМЗ не осуществлял поставки в страны Латинской Америки - это новый регион во внешнеторговой деятельности предприятия, представляющий высокий экономический интерес. В перспективе на его территории планируется активно развивать продажи прицельной техники Pilad, постепенно наращивая объемы ее поставок. Следующая партия приборов будет направлена заказчику до конца текущего года", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора "Швабе" Ивана Ожгихина. Сумму контракта на поставку прицелов в компании не уточнили.

По данным "Швабе", поставленные в Аргентину приборы будут использоваться при различных видах охоты - на крупную и мелкую дичь, при загонной охоте, а также при наблюдении за неподвижными целями в спорте. Аргентина стала 26 страной в списке зарубежных партнеров завода.

Основными направлениями деятельности "Швабе" являются разработка и серийное производство оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции. Номенклатура продукции, выпускаемой на предприятиях холдинга, превышает 6500 единиц.