"Аэрофлот" ввел стимулирующие выплаты при трудоустройстве пилотов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" вводит систему единоразовых выплат для пилотов, устраивающихся на работу в авиакомпанию, сообщает пресс-служба перевозчика. При трудоустройстве командира воздушного судна выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей.

Выплаты предусмотрены пилотам, которые впервые трудоустраиваются в "Аэрофлот", а также бывшим пилотам компании, со времени увольнения которых прошло не менее трех лет. При этом работник, получивший такую выплату, обязан отработать в компании не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.

Отмечается, что выплаты не будут производиться при переходе из компании в компанию внутри группы.

"Отчасти такое решение принималось из-за дефицита пилотов и наметившийся тенденции перехода пилотов из российских авиакомпаний в иностранные", - пояснил ТАСС источник в группе "Аэрофлот".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж.