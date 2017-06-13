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Путин потребовал завершить разработку актов для пресечения ввоза "санкционки"

Экономика и бизнес
13 июня, 15:19 дата обновления: 13 июня, 15:26 UTC+3

Президент РФ также поручил Генпрокуратуре до 1 декабря проверить исполнение законов об ограничении ввоза санкционной продукции

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства завершить разработку нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза в Россию плодовоовощной продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения.

"Завершить разработку нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза на территорию Российской Федерации плодовоовощной продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения", - говорится в поручении правительству, опубликованном на официальном сайте Кремля.

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Правительству предстоит обеспечить нормативное закрепление показателей самообеспеченности по основным группам плодовоовощной продукции, в том числе учитывающих рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания. Кроме того, кабмин должен будет обеспечить взаимосвязь целей, задач, целевых индикаторов и мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также утвердить методики расчета соответствующих индикаторов в этой сфере.

Глава государства указал на необходимость использования сельскохозяйственными товаропроизводителями в приоритетном порядке конкурентоспособного отечественного семенного и посадочного материала, технологического оборудования и материалов при принятии решений о предоставлении им мер государственной поддержки. Путин поручил кабмину обеспечить организационно-методическое сопровождение формирования системы оптово-распределительных центров, плодохранилищ, картофелехранилищ (овощехранилищ), направленной на координацию межрегионального товарообмена.

Кроме того, по результатам проверки исполнения решений, направленных на интенсификацию процессов импортозамещения овощной продукции, президент РФ поручил Генпрокуратуре до 1 декабря проверить исполнение законов об ограничении ввоза "санкционки".

"Генеральной прокуратуре осуществить комплексную проверку исполнения международных соглашений и законодательства Российской Федерации в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на территорию России сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения", - говорится в перечне поручений.

Ответственным за исполнение этого пункта назначен генеральный прокурор Юрий Чайка.

Счетной палате было поручено "провести аудит реализуемости и результативности мероприятий, направленных на импортозамещение плодоовощной продукции, а также эффективности распоряжения федеральными ресурсами, выделяемыми на эти цели". Эту проверку ведомство должно провести до 31 декабря.

 

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