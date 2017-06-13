Прокуратура Испании просит пять лет тюрьмы для экс-главы МВФ по подозрению в мошенничестве

МАДРИД, 13 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Прокуратура по борьбе с коррупцией Испании просит для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато пять лет тюрьмы по подозрению в мошенничестве при выходе на биржу банка Bankia. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

По его информации, экс-глава МВФ, который ранее являлся президентом Bankia, может быть причастен к обману инвесторов. Ранее испанский судья Фернандо Андреу предложил возбудить дело против Рато и еще около 30 физических и юридических лиц, которых заподозрили в мошенничестве и фальсификации финансовых отчетов. По мнению судьи, в 2010 и 2011 годах бывшее руководство финансового учреждения предоставило ложные данные для выхода банка на биржу. У прокуратуры и общественного обвинения был месяц на то, чтобы запросить открытия судебных слушаний или прекращения дела.

Родриго Рато занимал ранее посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012). В феврале текущего года суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. Процесс, по которому проходили более 60 человек, был связан с использованием "черных карт" банка Caja Madrid (позже Bankia), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства. Согласно версии обвинения, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 год подозреваемые потратили свыше €12 млн на личные нужды.

Ранее Рато заявлял, что обжалует решение суда.