Законопроект об анонимайзерах обсудят в Госдуме 19 июня

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 19 июня проведет расширенное заседание, посвященное законодательным ограничениям доступа к противоправному контенту, участие в котором примет глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.
Поясняется, что в ходе круглого стола будет рассмотрен законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
"В связи с актуальностью темы эффективности блокировки противоправного контента свое участие в круглом столе подтвердил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Также в заседании примут участие депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти, операторов связи, отраслевые эксперты и специалисты", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов был внесен на рассмотрение Госдумы 8 июня депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ).
Документ предполагает "установить запрет обеспечивать использование на территории РФ информационно- телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен". С целью исполнения владельцами таких сетей, систем и программ указанного запрета планируется "предоставлять им доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России".
За неследование требованию Роскомнадзора исполнить запрет в течение 30 дней депутаты предлагают наказывать ограничением доступа к информационным ресурсам, предоставляющим доступ к сетям, системам, программам для компьютеров, используемым для обхода блокировок.
В пояснительной записке, размещенной в электронной базе данных Госдумы, депутаты напоминают, что ограничение доступа к тем или иным сайтам применяется "с целью оказать воздействие на поведение субъектов информационных правоотношений, а именно: пресечь распространение информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России, а также обеспечить исполнение установленных законом требований".
При этом сложившаяся с 2012 года практика применения меры выявила "недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается", констатируют парламентарии. По их словам, это обусловлено, в частности, возможностью "обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поисковых выдач поисковых систем", а также "возможностью использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам". Так, сейчас на операторов интернет-поисковиков не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты.