Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В работе "Мегафона" вновь произошел сбой

Экономика и бизнес
13 июня, 15:58 дата обновления: 13 июня, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Оператор уже восстановил работу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" восстановил работу сети после проблем, которые возникали у абонентов в Москве и ряде других городов при осуществлении голосовых вызовов, говорится в сообщении компании.

"Сеть "Мегафона" восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20-30%", - сообщил оператор. По данным "Мегафона", голосовая связь, sms и мобильный интернет работают в нормальном режиме. "Мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации", - добавили в компании.

19 мая в работе сети "Мегафона" произошел крупнейший за историю оператора сбой. У абонентов на несколько часов пропала возможность звонить и отправлять sms-сообщения. Проблема затронула абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. В некоторых регионах были сложности и с мобильным интернетом. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети. Оператор предложил абонентам, пострадавшим от сбоя, компенсацию в виде бесплатного трафика, минут или фильма. Сбой также наблюдался и у оператора Yota, работающего на сетях "Мегафона", который также предлагал компенсацию абонентам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проверяет информацию о стрельбе возле банка в центре Москвы
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Вячеслав Малежик перенес инсульт
4
Путин потребовал завершить разработку актов для пресечения ввоза "санкционки"
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
Темы дня
Загрузка...
Реклама