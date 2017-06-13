В работе "Мегафона" вновь произошел сбой

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" восстановил работу сети после проблем, которые возникали у абонентов в Москве и ряде других городов при осуществлении голосовых вызовов, говорится в сообщении компании.

"Сеть "Мегафона" восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20-30%", - сообщил оператор. По данным "Мегафона", голосовая связь, sms и мобильный интернет работают в нормальном режиме. "Мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации", - добавили в компании.

19 мая в работе сети "Мегафона" произошел крупнейший за историю оператора сбой. У абонентов на несколько часов пропала возможность звонить и отправлять sms-сообщения. Проблема затронула абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. В некоторых регионах были сложности и с мобильным интернетом. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети. Оператор предложил абонентам, пострадавшим от сбоя, компенсацию в виде бесплатного трафика, минут или фильма. Сбой также наблюдался и у оператора Yota, работающего на сетях "Мегафона", который также предлагал компенсацию абонентам.