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ФАС: индексация тарифов на электроэнергию для промышленности может превысить инфляцию

Экономика и бизнес
13 июня, 16:10 UTC+3

По словам замглавы антимонопольной службы Виталия Королева, в целом тарифы на услуги естественных монополий в 2018 году будут расти темпами ниже инфляции

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает, что индексация тарифов в сферах, испытывающих "хроническое недофинансирование", может превысить уровень инфляции. Об этом сообщил ТАСС замглавы ФАС Виталий Королев. По его словам, в целом тарифы на услуги естественных монополий в 2018 году будут расти темпами ниже инфляции.

"Тариф на передачу электроэнергии может вырасти для так называемой категории "прочие потребители" (промышленные потребители - прим. ТАСС). Это, пожалуй, единственная сфера, которая может подрасти повыше (уровня инфляции - прим. ТАСС). Все остальное, я думаю, что это будет в пределах инфляции минус", - сказал Королев.

Замглавы ФАС добавил, что в отдельных каких-то сферах, где есть "тотальное хроническое недофинансирование" в течение многих лет, по специальным решениям правительства тарифы могут расти выше темпов инфляции.

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