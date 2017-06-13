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ЦБ выявил признаки вывода активов из двух банков

Экономика и бизнес
13 июня, 17:17 дата обновления: 13 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Речь идет о нижегородском Форус банке и ярославском Булгар банке

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Временные администрации по управлению нижегородским Форус банком и ярославским Булгар банком, назначенные ЦБ РФ, при обследовании финансового состояния кредитных учреждений выявили признаки вывода активов из организации. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Временная администрация по управлению Форус банком, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции, направленные на вывод активов банка, в том числе путем выдачи денежных средств из кассы банка его собственнику, а также кредитования физических лиц с сомнительной платежеспособностью и контрагентов по сделкам, не ведущих реальной хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении ЦБ.

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Кроме того, руководством и собственником банка были совершены сделки по замене ликвидных активов на неликвидные и операции, имеющие признаки сокрытия фактов ранее осуществленного вывода активов.

Регулятор сообщил, что при обследовании финансового состояния Булгар банка были выявлены признаки вывода активов на сумму более 179 млн руб.

"Также (временная администрация) выявила недостачу денежных средств в операционном офисе банка, расположенного в Москве", - говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что были выявлены и факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности заемщиков банка на общую сумму более 307 млн руб.

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) ярославского Булгар банка, по подсчетам ЦБ РФ, составил 869 млн руб.

В регуляторе сообщили, что информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банков, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России отозвал лицензию у Форус банка за неадекватную оценку кредитного портфеля 19 декабря 2016 года. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть собственных средств (капитала).

Лицензия на осуществление банковских операций у ярославского Булгар банка была отозвана 16 января 2017 года за несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кредитная организация также не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физическими лицами. 

Согласно данным отчетности, по величине активов Форус банк на 1 декабря 2016 года занимал 374-е место в банковской системе РФ, Булгар банк - 447-е место.

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