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Комитет ГД поддержал ряд поправок ко II чтению законопроекта об изменениях в бюджет-2017

Экономика и бизнес
13 июня, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Основная часть одобренных поправок была инициирована правительством

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ряд поправок к законопроекту об изменениях в параметры федерального бюджета на 2017 год.

Основная часть поправок, одобренных комитетом, была инициирована правительством РФ. Как подчеркнула первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, поправки носят уточняющий характер и направлены на перераспределение уже выделенных средств внутри ранее обозначенных разделов бюджета.

Кто получит

По инициативе правительства уменьшается объем ассигнований на налоговую службу на 24 млн рублей - эта сумма переносится на закрытую часть бюджета. В рамках финансирования деятельности Минфина будут перераспределены ассигнования в связи с увеличением численности Минфина, вызванным передачей Минфину функций регулирования госзакупок. 11 млн руб. по этой статье будут распределены в связи с финансированием Московского финансового форума.

Перераспределение коснется также Роструда - 1 млн 800 тыс. рублей будут перераспределены для выплаты пособий по нетрудоспособности. 15 млн рублей внутри Росавтодора будут перераспределены на информационное сопровождение приоритетного проекта "Национальные качественные дороги". 45 млн рублей будет перераспределено между вузами в рамках строки финансирования Минобрнауки. Также перераспределяются ассигнования по Минпромторгу, источник средств - закрытая часть бюджета, отметила Нестеренко. 3 млрд рублей направляются в ГТЛК.

37 млн рублей будет перераспределено Росгидромету на прогнозирование погодных условий во врем Универсиады в Красноярске. 200 млн рублей перераспределяют на реставрационные работы в усадьбе на улице Большая Никитская в Москве в рамках финансирования Минкультуры. 60 млн рублей будет перераспределено на каталогизацию и маркировку лекарственных средств.

Как сообщила Нестеренко, еще одна поправка связана с выполнением поручения президента РФ о выделении средств на оснащение российского тропического центра во Вьетнаме, а также на проведение исследований на Шпицбергене. Также увеличатся ассигнования, предназначенные для МИД, на выдачу российских паспортов за рубежом, а также финансирование МВД на оплату труда адвокатов, чтобы полностью покрыть задолженность перед ними за 2016 год. Кроме того, средства будут направлены на транспортную инфраструктуру Крыма - строительство транспортных переходов через Керченский пролив и на автодорогу "Таврида". Поправки, инициированные депутатами Госдумы, были в ходе заседания комитета отклонены.

В первом чтении законопроект об изменениях в федеральный бюджет на 2017 год был принят Госдумой 9 июня. В соответствии с ним, дефицит бюджета сократится до 2,1% ВВП. Доходы увеличатся до 14,679 трлн рублей с ранее запланированных 13,488 трлн рублей. Предполагается, что расходы вырастут с 16,241 трлн рублей до 16,603 трлн рублей.

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