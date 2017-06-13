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Медведев подтвердил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума в ближайшие два года

Экономика и бизнес
13 июня, 18:52 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ 13, июня. /ТАСС

По мнению премьера, реализация данного плана "будет иметь достаточно серьезное социальное значение"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума в ближайшие два года.

"Я, выступая с отчетом (правительства в Госдуме в апреле), сказал, что мы обязательно это сделаем (доведем МРОТ до прожиточного минимума), сделаем это поэтапно", - напомнил глава кабмина на встрече с победителями предварительного голосования "Единой России". "Нам нужно выйти на модель, при которой минимальный размер оплаты труда становится равным прожиточному минимуму, и это мы сделаем обязательно", - заверил председатель правительства.

По его словам, "даже с учетом всяких разных трудностей с бюджетом, определенных экономических проблем, мы вполне способны сделать это поэтапно за два года".

Медведев считает, что для выполнения этого плана "придется собраться". "Это около 50 млрд рублей приблизительно потребует. Это - большие деньги, их просто так невозможно нарисовать, но их все-равно нужно найти для того, чтобы мы эту задачу решили", - подчеркнул Медведев. Он заявил: "Я считаю, что нашей стране вполне по силам обеспечить этот самый минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума хотя бы". По мнению премьера, реализация данного плана "будет иметь достаточно серьезное социальное значение".

"Такое обязательство мы дали и можете не сомневаться, мы его, конечно, исполним, это уже теперь наше, по сути, партийное обещание", - подчеркнул председатель правительства.

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