Медведев призвал тщательно изучать опыт введения курортного сбора

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Введение курортного сбора требует тщательной проработки и анализа практики его взимания в пилотных регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с победителями праймериз партии "Единая Россия" в Северной Осетии.

"Есть, наверное, и какие-то риски (введения этого сбора), которые нужно проанализировать, в том числе - будет ли этот курортный сбор подъемным для людей, чтобы люди приняли решение ехать, если с них такие деньги взыскивают", - сказал премьер. "Но размер этих средств должен определяться на региональном уровне, и в этом смысл того законопроекта, который сейчас продвигается", - сказал он.

Медведев напомнил, что проект закона предусматривает введение сбора в нескольких пилотных регионах, в том числе, на Кубани, в Крыму и Ставропольском крае. "Нужно посмотреть, как этот законопроект, если он будет окончательно в такой версии принят, будет функционировать, посмотреть, какие решения будут принимать регионы... - именно они будут отвечать в данном случае, какие последствия это создаст для курортного потенциала", - отметил премьер. "Здесь нельзя, что называется, палку перегнуть", - сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что курортный сбор существует во многих странах и приносит сотни миллионов долларов. Как отметил премьер, такой сбор существовал и в СССР и равнялся одному рублю, который взимали при прибытии человека на курорт.

Медведев отметил, что многие регионы считают необходимым введение курортного сбора, средства от которого пойдут на финансирование развития системы здравоохранения, санаторно-курортного комплекса в регионах.

Законопроект о курортном сборе

Речь идет о правительственном законопроекте, который предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в мае 2017 года.

Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, его сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта. При этом определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора. В документе говорится, что полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры.

Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории России.