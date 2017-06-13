Медведев призвал развивать государственно-частное партнерство для улучшения дорожной сети

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым развивать механизм государственного частного партнерства для развития дорожной сети. Об этом он заявил, отвечая на вопросы победителей праймериз партии "Единая Россия" в Северной Осетии.
"Вы упомянули целый ряд важнейших дорог. Конечно, за ними нужно следить, на них нужно обязательно выделять финансирование. В ряде случаев, я считаю, мы довольно неплохо продвинулись в сторону использования системы, когда государство дает деньги вместе с частным бизнесом, то есть государственно-частного партнерства. Думаю, что так и надо во многих случаях решать эти задачи", - сказал Медведев.
По его словам, только за счет средств федерального бюджета решить проблему развития дорожной сети будет невозможно.
"Страна у нас очень большая, дороги у нас очень протяженные. И только за счет федерального бюджета, конечно, этих задач в масштабах страны не решить", - заявил глава правительства.