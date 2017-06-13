Итальянские бизнесмены планируют открыть завод пармезана в Кирове

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КИРОВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Итальянские предприниматели планируют открыть завод пармезана в Кирове. Об этом сообщил во вторник, во время визита в город, Спади Филиппо, представитель фирм Euroinox, Tecnolube Seal и Tramec, которые занимаются производством оборудования для переработки молока.
"В феврале мы взяли пробы вятского молока и исследовали их в Италии. Выяснилось, что молоко по всем параметрам идеально подходит для производства пармезана. Поэтому в августе мы намерены привезти оборудование и сделать первую пробу по производству вятского пармезана", - цитирует его пресс-служба правительства Кировской области.
По словам Филиппо, в феврале 2018 года представители компаний проведут дегустацию пармезана и по итогам примут окончательное решение об открытии производства.
Также в Кировской области совместно с итальянцами планируется реализовать проект по производству оборудования по изготовлению упаковки для различных видов жидкой продукции. "Речь идет о создании либо совместных российско-итальянских предприятий, либо российских с применением итальянского оборудования, технологий", - уточнили в пресс-службе.
Итальянские предприниматели обсудили также возможности развития совместного бизнеса в сфере реставрации исторических зданий.