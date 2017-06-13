Yahoo! закрыла сделку по продаже основных активов компании Verizon

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Американская интернет-компания Yahoo! завершила сделку по продаже основной части ее активов телекоммуникационной корпорации Verizon за сумму около $4,5 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Yahoo! сообщила о завершении продажи своего операционного бизнеса компании Verizon за $4,475 млрд с учетом корректив, предусмотренных в окончательном соглашении. Как и сообщалось ранее, компания сменит название на Altaba Inc", - говорится в заявлении компании. Отмечается также, что отныне она будет перепрофилирована для инвестиционной деятельности. Штаб- квартира компании будет перенесена в Нью-Йорк.

Согласно условиям соглашения, компания сохранит примерно 15% акций китайской Alibaba Group, а также часть своих патентов. С 13 июня вместо Мариссы Майер новым главным исполнительным директором Altaba Inc станет бывший финансовый директор медиахолдинга IAC Томас Макинерни.

В Yahoo! предполагали, что сделка, о которой было объявлено в июле 2016 года, будет закрыта в I квартале 2017 года, однако процесс затянулся из-за скандала, связанного с вскрывшейся информацией о проведенных в отношении компании двух крупных хакерских атаках. В Verizon заявляли, что им необходимо получить полное представление о масштабе последствий взломов, приведших к хищению данных более 1,5 млрд пользователей, и о том, как это повлияло на материальное положение Yahoo!.

Yahoo! - американская компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл (штат Калифорния), специализируется на проектах и услугах в интернете. Владеет поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты.

Verizon - крупнейшая телекоммуникационная компания в США. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.