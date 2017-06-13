Росавиация запросила у авиакомпаний информацию о перешедших на работу за рубеж пилотах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Росавиация попросила авиакомпании до 15 июня направить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу. Об этом говорится в тексте телеграммы Росавиации, распространенной среди авиакомпаний (текст телеграммы есть у ТАСС).

"Прошу в срок до 15 июня представить в управление летной эксплуатации Росавиации информацию об уволившихся с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года из авиакомпании пилотах с указанием фамилии, имени, отчества, номера свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации, в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании", - говорится в телеграмме Росавиации.

Телеграмма подписана руководителем Росавиации Александром Нерадько.