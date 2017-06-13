Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавиация запросила у авиакомпаний информацию о перешедших на работу за рубеж пилотах

Экономика и бизнес
13 июня, 20:47 UTC+3

Соответствующую телеграмму ведомство распространило среди перевозчиков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Росавиация попросила авиакомпании до 15 июня направить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу. Об этом говорится в тексте телеграммы Росавиации, распространенной среди авиакомпаний (текст телеграммы есть у ТАСС).

Смотрите также

СМИ: российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию

Глава Минтранса: особой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж нет

Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов

"Прошу в срок до 15 июня представить в управление летной эксплуатации Росавиации информацию об уволившихся с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года из авиакомпании пилотах с указанием фамилии, имени, отчества, номера свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации, в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании", - говорится в телеграмме Росавиации.

Телеграмма подписана руководителем Росавиации Александром Нерадько.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
2
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
3
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа
7
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
Темы дня
Загрузка...
Реклама