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Глава компании Uber объявил об уходе в отпуск на неопределенный срок

Экономика и бизнес
13 июня, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По данным агентства Associated Press, в письме, направленном сотрудникам компании, Трэвис Каланик заявил, что ему нужно время, чтобы оплакать мать, которая погибла в мае этого года

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Трэвис Каланик

Трэвис Каланик

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Соучредитель и генеральный директор американской компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси, Трэвис Каланик объявил во вторник об уходе в отпуск на неопределенный срок. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, в письме, направленном сотрудникам компании, Каланик заявил, что ему нужно время, чтобы оплакать мать, которая погибла в мае этого года. Он также добавил, что считает себя ответственным за ситуацию, сложившуюся в компании, и должен стать лучше как руководитель.

Uber преследует череда скандалов и судебных разбирательств. В феврале две экс-сотрудницы компании обвинили свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что компания проведет тщательное расследование всех якобы имевших место инцидентов.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам глава Uber - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

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