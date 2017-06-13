Reuters: Катар закрывает гелиевые заводы на фоне конфликта с арабскими странами

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Катар закрыл два завода по производству гелия на территории страны в связи с блокадой, введенной 5 июня рядом арабских государств. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в отрасли.

По его информации, компания RasGas, являющаяся дочерним предприятием корпорации Qatar Petroleum, была вынуждена закрыть свои гелиевые заводы из-за того, что Саудовская Аравия перекрыла границу с Катаром, заблокировав таким образом сухопутный экспорт газа.

Как добавляет агентство, Катар является вторым в мире крупнейшим производителем гелия, а совокупная производственная мощность этих двух предприятий может удовлетворить около 25% общего мирового спроса на газ.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

Qatar Petroleum - государственная нефтяная компания, председателем которой является министр энергетики и промышленности Мухаммед бен Салех ас-Сада, а главным исполнительным директором Саад Шерида аль-Кааби. Основана в 1974 году, штаб-квартира в Дохе.