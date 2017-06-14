Медведев обсудит с членами кабмина и губернаторами межбюджетные отношения

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет 14 июня совещание о межбюджетных отношениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

В совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, зампредседателя правительства Дмитрий Козак, министр финансов России Антон Силуанов, руководители регионов, представители министерств и ведомств.

Премьер-министр уделяет большое внимание вопросам бюджетной политики, особенно в региональном аспекте. В феврале этим вопросам была посвящена отдельная встреча главы кабмина с губернаторами. На ней Медведев подверг критике глав некоторых регионов за их бюджетную политику.

"Есть еще один тренд, который выявлен по результатам инвентаризации расходов полномочий (регионов) и их фактического финансирования, этот тренд не может не настораживать, - подчеркнул тогда он. - Речь идет о ситуации, когда регионы, не выполняя должным образом те полномочия, которые возложены на них в соответствии с федеральными законами, в то же время принимают на себя дополнительные региональные обязательства и финансируют их с удовольствием". "Это неправильная вещь, негодная практика, ее нужно завершать", - потребовал он.

На той встрече глава кабмина констатировал, что "большинство руководителей регионов уже заключили соглашения (с федеральным центром), которые предусматривают обязательства и финансовую ответственность за их неисполнение". Однако, отметил премьер, "отдельные главы территорий пока сомневаются, стоит ли это делать, видимо, исходя из предположения, что в любом случае чего-нибудь дадут, дотации так или иначе распределят, а финансовая поддержка из федерального бюджета не должна быть никак связана с ответственностью за социально-экономическое развитие". "Это неправильно", - подчеркнул Медведев.

Премьер также отмечал, что при формировании бюджетов многие регионы закладывают в будущие расходы "неисполнимый объем доходов, то есть доходы с явным превышением", однако после этого следуют просьбы о финансовой помощи из федерального центра "для срочного латания дыр". "Рыночные заимствования также в данном случае востребуются", - сказал Медведев на прошедшей встрече с губернаторами.