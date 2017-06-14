Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин проведет заседание госкомиссии по развитию Арктики в ямальской Сабетте

Экономика и бизнес
14 июня, 0:05 UTC+3 САБЕТТА /ЯНАО/ 14, июня. /ТАСС

Планируется, что зампред правительства осмотрит объекты строящегося завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САБЕТТА /ЯНАО/, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет в среду заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Накануне он прибыл на полуостров Ямал в поселок Сабетта, где строится крупнейший завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ".

Как сообщили в секретариате Рогозина, планируется, что зампред правительства посетит стройплощадку и осмотрит объекты строящегося завода. Вопрос о реализации проекта "Ямал СПГ" и строительстве объектов морского порта в районе Сабетты, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе, станет ключевым на предстоящем заседании арктической комиссии. С докладом выступит заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.

Кроме того, комиссия обсудит создание Ямало-Ненецкой опорной зоны развития. Соответствующие пояснения дадут представители Минэкономразвития России, а также властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС заметил, что всем участникам арктической комиссии "необходимо увидеть, что сделано на Ямале за это время", поэтому решено провести эту встречу не в административном центре - Салехарде. По словам губернатора, основная повестка заседания - развитие кластера СПГ на Ямале и обсуждение инфраструктурных проектов: Северного широтного хода и железной дороги Бованенково - Сабетта. Также предполагается поднять вопросы информационной безопасности в Арктике, рассказывал он.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод планируется запустить в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
4
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
5
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
6
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
7
Девушка получила удар током, делая селфи на крыше поезда в Башкирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама