Рогозин проведет заседание госкомиссии по развитию Арктики в ямальской Сабетте

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САБЕТТА /ЯНАО/, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет в среду заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Накануне он прибыл на полуостров Ямал в поселок Сабетта, где строится крупнейший завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ".
Как сообщили в секретариате Рогозина, планируется, что зампред правительства посетит стройплощадку и осмотрит объекты строящегося завода. Вопрос о реализации проекта "Ямал СПГ" и строительстве объектов морского порта в районе Сабетты, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе, станет ключевым на предстоящем заседании арктической комиссии. С докладом выступит заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.
Кроме того, комиссия обсудит создание Ямало-Ненецкой опорной зоны развития. Соответствующие пояснения дадут представители Минэкономразвития России, а также властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС заметил, что всем участникам арктической комиссии "необходимо увидеть, что сделано на Ямале за это время", поэтому решено провести эту встречу не в административном центре - Салехарде. По словам губернатора, основная повестка заседания - развитие кластера СПГ на Ямале и обсуждение инфраструктурных проектов: Северного широтного хода и железной дороги Бованенково - Сабетта. Также предполагается поднять вопросы информационной безопасности в Арктике, рассказывал он.
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод планируется запустить в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).