"Автодор" обсудит с представителями власти и бизнеса инновации в дорожном строительстве

Непобедимые: ЦСКА в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБСпорт 14 июня, 0:50
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходомМеждународная панорама 14 июня, 0:43
Сборная Франции по футболу обыграла команду Англии в товарищеском матчеСпорт 14 июня, 0:03
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса ЛиОбщество 13 июня, 23:39
Роналду отверг обвинения в неуплате налоговСпорт 13 июня, 23:38
Сборная Чили проиграла команде Румынии в товарищеском футбольном матчеСпорт 13 июня, 22:55
Татарская кухня и богатырские эстафеты: чем Казань удивит гостей Кубка конфедерацийСпорт 13 июня, 22:47
Хоккеист Азеведо продлил контракт с "Ак Барсом"Спорт 13 июня, 22:37
Министр юстиции США отверг информацию о связях с РоссиейМеждународная панорама 13 июня, 22:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Государственная компания "Автодор" (ГК "Автодор") в рамках международного форума "Инновации в дорожном строительстве" обсудит с представителями власти и бизнеса вопросы внедрения инноваций в дорожной отрасли. Форум пройдет 14-16 июня в Сочи, организатором мероприятия выступает ГК "Автодор".
В дискуссии примут участие заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов и другие эксперты отрасли.
Главная цель форума - рассмотреть возможности внедрения инноваций в дорожном строительстве для повышения долговечности транспортных сооружений и сохранения их высоких потребительских качеств. Также в повестке форума представлен широкий круг вопросов по стабильному функционированию автодорожного хозяйства страны, реализации программы импортозамещения и взаимодействию ГК "Автодор" с субъектами малого и среднего бизнеса.
Инновации в дорожном строительстве особенно актуальны в связи с недавним заявлением вице-премьера РФ Аркадия Дворковича об экономии бюджетных средств на этапе строительства и обслуживания дорог. Вице-премьер сообщил, что предстоит сократить удельные затраты при дорожном строительстве, в частности, экономия на стоимости жизненного цикла дорог.
Дворкович подчеркивал, что сейчас в дорожной отрасли имеются "жесточайшие бюджетные ограничения". По его словам, дорожная отрасль в последнее время служила донором для других отраслей, при этом сегодняшнее состояние отрасли и ее развитие требует инновационных разработок и высокотехнологичных решений. Он отмечал, что инфраструктура должна максимально отвечать нуждам населения, быть эффективной для населения и государства и соответствовать высоким экологическим стандартам и требованиям.
По мнению вице-премьера, международный форум "Инновации в дорожном строительстве" станет отличной площадкой для экспертного обсуждения новых технических решений, передовых разработок и перспектив развития дорожно-строительной отрасли.