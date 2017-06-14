"Автодор" обсудит с представителями власти и бизнеса инновации в дорожном строительстве

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Государственная компания "Автодор" (ГК "Автодор") в рамках международного форума "Инновации в дорожном строительстве" обсудит с представителями власти и бизнеса вопросы внедрения инноваций в дорожной отрасли. Форум пройдет 14-16 июня в Сочи, организатором мероприятия выступает ГК "Автодор".

В дискуссии примут участие заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов и другие эксперты отрасли.

Главная цель форума - рассмотреть возможности внедрения инноваций в дорожном строительстве для повышения долговечности транспортных сооружений и сохранения их высоких потребительских качеств. Также в повестке форума представлен широкий круг вопросов по стабильному функционированию автодорожного хозяйства страны, реализации программы импортозамещения и взаимодействию ГК "Автодор" с субъектами малого и среднего бизнеса.

Проблемы дорожного строительства

Инновации в дорожном строительстве особенно актуальны в связи с недавним заявлением вице-премьера РФ Аркадия Дворковича об экономии бюджетных средств на этапе строительства и обслуживания дорог. Вице-премьер сообщил, что предстоит сократить удельные затраты при дорожном строительстве, в частности, экономия на стоимости жизненного цикла дорог.

Дворкович подчеркивал, что сейчас в дорожной отрасли имеются "жесточайшие бюджетные ограничения". По его словам, дорожная отрасль в последнее время служила донором для других отраслей, при этом сегодняшнее состояние отрасли и ее развитие требует инновационных разработок и высокотехнологичных решений. Он отмечал, что инфраструктура должна максимально отвечать нуждам населения, быть эффективной для населения и государства и соответствовать высоким экологическим стандартам и требованиям.

По мнению вице-премьера, международный форум "Инновации в дорожном строительстве" станет отличной площадкой для экспертного обсуждения новых технических решений, передовых разработок и перспектив развития дорожно-строительной отрасли.