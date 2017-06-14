В Пермском крае пройдет выставка-форум сельхозтехники и животноводства "Агрофест"

ПЕРМЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Выставка-форум сельскохозяйственной техники, племенного животноводства, оборудования и современных технологий для агропромышленного комплекса "Агрофест-2017" пройдет в Пермском крае 14 и 15 июня.

"Сегодня Пермский край входит в число регионов с динамично развивающимся агропромышленным комплексом. Здесь работают сотни сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, заинтересованных в приобретении качественного оборудования для начала весенне-летних полевых работ", - сказали в оргкомитете мероприятия.

"Агрофест", по словам организаторов, станет деловой площадкой для знакомства с новинками агропромышленного комплекса, проведения переговоров с потенциальными партнерами, а также обсуждения проблем отрасли. В рамках экспозиции сельскохозяйственной техники и племенных хозяйств труды представят производители и дилеры сельхозтехники и оборудования, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. Также в рамках выставки пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием образовательных учреждений Прикамья.

Кроме того, в рамках "Агрофеста" состоится пленарное заседание на тему "Развитие АПК и продовольственная безопасность региона" и круглый стол в рамках программы саммита "АгроМаш2017" "Потребность российского сельского хозяйства в современной технике", в котором примут участие представители Минсельхоза РФ и Пермского края, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, правительства региона, Корпорации развития Пермского края и предприятий - членов ассоциации "РосАгроМаш".

Участниками "Агрофеста" станут более 50 компаний-поставщиков и производителей сельскохозяйственной техники из Пермского края, Республики Удмуртия, Свердловской области, Республики Башкортостан, Москвы и Воронежской области, которые представят посетителям выставки свыше 200 наименований отечественного и импортного оборудования. Фактически выставка-форум объединит на своей площадке два крупнейших агропромышленных мероприятий Прикамья: агропромышленная выставка "Агроурал" и "Прикамский День поля".